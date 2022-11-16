2022/11/16 | 02:34 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ؟ ما هي تفاصيل قانون الضمان الصحي؟ هل يمتلك العراق لقاعدة البيانات المطلوبة لحصر المستفيدين من مشروع الضمان الصحي قبل تطبيقه؟ هل هناك كوادر طبية كافية لإدارة وتشغيل نظام الضمان الصحي؟ متى يمكن تطبيق قانون الضمان الصحي؟

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (آفاق قانون الضمان الصحي على الواقع الخدمي) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (آفاق قانون الضمان الصحي على الواقع الخدمي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).