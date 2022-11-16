فرق الدفاع المدني تخمد حريقا في مطار بغداد الدولي

2022/11/16 | 03:07 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت فرق الدفاع المدني من إخماد حريق اندلع في صالة المغادرين داخل مطار بغداد الدولي، وأشارت المصادر إلى تمكن الدفاع المدني من إسعاف 3 عمال كانوا قد تعرضوا للاختناق بفعل الدخان الكثيف.

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