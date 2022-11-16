بعد غياب النرويج عن المونديال.. إيرلينغ هالاند يوضح ما سيفعله خلال فترة كأس العالم

2022/11/16 | 03:31 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رشح النرويجي إيرلينغ هالاند، مهاجم نادي مانشستر سيتي، 4 منتخبات لنيل لقب بطولة كأس العالم 2022، المقرر إقامتها في قطر بين شهري نوفمبر/ تشرين الثاني وديسمبر/ كانون الأول.

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