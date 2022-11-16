بايدن يعرض على نظيره البولندي المساعدة في التحقيق حول سقوط الصواريخ

2022/11/16 | 03:34 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أجرى الرئيس الأميركي، جو بايدن، الثلاثاء، اتصالا مع نظيره البولندي، أندريه دودا، وقدم "تعازيه العميقة" بالخسائر في الأرواح شرقي بولندا، وفقا لبيان للبيت الأبيض، وجدد "التزامه الكامل" بحلف شمالي الأطلسي.

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