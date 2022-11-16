بولندا تستدعي سفير روسيا بسبب سقوط صاروخ.. والرئيس البولندي: رفعنا حالة التأهب

2022/11/16 | 05:25 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الخارجية البولندية، يوم الثلاثاء، أنها استدعت السفير الروسي لتوضيح سبب سقوط صاروخ روسي الصنع على الأراضي البولندية مما أسفر عن مقتل شخصين.

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