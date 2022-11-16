2022/11/16 | 05:25 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقد زعماء العالم الذين كانوا مجتمعين لحضور قمة مجموعة العشرين في بالي بإندونيسيا اجتماعا طارئا، الأربعاء، بعد مقتل شخصين في بولندا، في انفجارات قالت السلطات الأوكرانية والبولندية إن "صواريخ روسية الصنع" تسببت فيها.

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