تفاعل على أسلوب جلسة محمد بن زايد ومحمد بن سلمان على هامش قمة العشرين

2022/11/16 | 06:44 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، صورا من لقاء ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان والرئيس الإماراتي، محمد بن زايد، الثلاثاء، على هامش قمة العشرين.

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