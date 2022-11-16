2022/11/16 | 07:24 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد دقائق على إعلان دونالد ترامب ترشحه مرة أخرى لسباق البيت الأبيض 2024، أصدرت ابنته إيفانكا زوجة جاريد كوشنر، المستشار السابق لوالدها بيانًا لشبكة CNN، قائلة في جزئ منه إنها "لا أخطط للانخراط في السياسة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد دقائق على إعلان ترامب ترشحه للرئاسة.. بيان من ابنته إيفانكا زوجة جاريد كوشنر عن "الانخراط بالسياسة") نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد دقائق على إعلان ترامب ترشحه للرئاسة.. بيان من ابنته إيفانكا زوجة جاريد كوشنر عن "الانخراط بالسياسة") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).