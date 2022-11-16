يحتاجون مقعدا واحدا.. الجمهوريون يقتربون من السيطرة على مجلس النواب

2022/11/16 | 07:24 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يقترب الجمهوريون من السيطرة على مجلس النواب، مما يمنح الحزب موطئ قدم لكبح جماح الرئيس جو بايدن والديمقراطيين في الكونغرس على الرغم من فوز الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، وفقا لمجلة بوليتيكو.

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