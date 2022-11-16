2022/11/16 | 08:24 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تزامنا مع استمرار الاحتجاجات ضد النظام الحاكم، يخوض أصحاب المحلات التجارية بإيران، منذ أمس الثلاثاء إضرابا واسعا عن العمل، دعما للمتظاهرين.

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