كاميرا ترصد خمسة ضباط يضربون سجينًا من ذوي البشرة السوداء بطريقة وحشية في أمريكا

2022/11/16 | 08:25 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يُظهر مقطع الفيديو الذي قدمه محامي السجين، هاري دانيلز، لشبكة CNN، خمسة ضباط يدخلون الزنزانة ويبدأون في ضرب رجل من ذوي البشرة السوداء بشكل وحشي وطرحه أرضًا في سجون ولاية جورجيا.

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