2022/11/16 | 08:55 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: DAuqVwcb-24

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. العراق يسجل أكثر من تسع حالات طلاق في الساعة وأكثر من أربعة وأربعين عقد زواج في نشرة الـ 8 صباحا) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. العراق يسجل أكثر من تسع حالات طلاق في الساعة وأكثر من أربعة وأربعين عقد زواج في نشرة الـ 8 صباحا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).