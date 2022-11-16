2022/11/16 | 09:05 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني أكد وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستين، في محادثة هاتفية مع نائب رئيس الوزراء البولندي، وزير الدفاع الوطني، ماريوس بلاشتشاك، تصميم واشنطن على الدفاع عن بولندا وحلف شمال الأطلسي.وعلى حسابه في موقع […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص البنتاغون يؤكد تصميمه على الدفاع عن بولندا وحلف شمال الأطلسي المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البنتاغون يؤكد تصميمه على الدفاع عن بولندا وحلف شمال الأطلسي) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البنتاغون يؤكد تصميمه على الدفاع عن بولندا وحلف شمال الأطلسي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).