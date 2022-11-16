استمرار الموارد بأعمال تبطين شط الدغارة و الدجيلة بتقنية اللحاف الخرساني

2022/11/16 | 09:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

أكدت خلية الإعلام الحكومي في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، استمرار وزارة الموارد المائية بأعمال تبطين مشروعي شط الدغارة في محافظة الديوانية والدجيلة في محافظة واسط، اللذين تنفذهما الهيئة العامة لصيانة مشاريع الري والبزل، إحدى تشكيلات الوزارة باستخدام تقنية اللحاف الخرساني كنموذج أعلنت عنه في وقت سابق في المحافظتين المذكورتين، ومن المقرر انجازهما نهاية العام الحالي 2022.وأوضح فريق الخلية أثناء الزيارة الميدانية التي أجراها للمشروعين، أن نسبة الإنجاز للمرحلة الأولى لمشروع شط الدغارة هي 90% بما يخص تهيئة المقطع للتبطين و 35% نسبة الإنجاز بما يخص التبطين باللحاف الخرساني من المسافة المقرّة التي تبلغ كيلو متر من أصل المسافة الفعلية الممتدة من صدر شط الدغارة وصولاً لقضاء آل بدير والبالغة (63) كم3، فيما بلغت نسبة إنجاز مشروع الدجيلة في واسط نحو 40% للمسافة المقرّة كيلو متر واحد من المسافة الفعلية (57) كم3، الممتدة من مقدمة سدة الكوت إلى ناحية واسط.وأضاف الفريق، أن مياه الدغارة والدجيلة تغذي عدداً كبيراً من محطات الماء الرئيسة، فضلاً عن تأمين مياه الري لمساحات واسعة من الأراضي الزراعة.وأشار الفريق، إلى أن تقنية اللحاف الخرساني تستخدم للمرة الأولى في البلاد، إذ تعدُّ من الطرق الحديثة في تبطين المشاريع الإروائية كون إنجازها يتم من دون قطع المياه عن المستفيدين، فضلاً عن إكساء قنوات ومجاري الأنهر من دون المساس بالشكل التصميمي لها، من أجل تقليل الضائعات المائية والحد من التجاوزات وتأمين إيصال الحصص المائية كاملة إلى المستفيدين.

وتسعى وزارة الموارد المائية، لتنفيذ مشروعات تدعم البنية التحتية لمنظومة المياه في العراق، حفاظا على الثروة المائية من الرشح والهدر عن طريق اعتمادها التقنيات الحديثة والمتطورة منها اللحاف الخرساني.

خلية الإعلام الحكومي

يتبع ...

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