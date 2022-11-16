البنك المركزي العراقي يحتفل بالذكرى 75 لتأسيسه

2022/11/16 | 09:27 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

يحتفل البنك المركزي العراقي، اليوم الاربعاء، بالذكرى 75 لتأسيسه.

وقال غالب في بيان "تحلُّ علينا هذا اليوم الذكرى الخامسة والسبعون لتأسيس #البنك_المركزي_العراقي، حين ولد المصرف الوطني العراقي في مثل هذه الأيام من عام 1947، لتبدأ مسيرة مظفّرة للسلطة النقدية في بلدنا الحبيب"..

وأضاف، "هذه الولادة التي قطفَ ويقطف شعبنا ثمارها بعمل مشرّف كان مثالًا لمؤسسة منتمية لبلدها، تلعب أدوارًا في التقدّم والتنمية وأحد محركات العمل المؤسسي الراقي".

وتابع "لسنا وحدنا من نفخر بالبنك المركزي العراقي، ولكنّ شعبنا ومؤسساتنا وقطاعنا المصرفي يفخرون بهذه الثمرة الوطنية الباذخة في عطائها وأدائها واستدامة جهودها"..

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