المندلاوي يبحث مع السفير الفرنسي توسيع الاستثمار في مجالات النفط والغاز

2022/11/16 | 09:27 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

بحث النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي مع السفير الفرنسي لدى العراق إريك شوفالييه،اليوم الثلاثاء، توسيع الاستثمار في مجالات النفط والغاز. وذكر مكتبه الإعلامي في بيان ، إن"النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي استقبل السفير الفرنسي لدى العراق (إريك شوفالييه)، لبحث عدد من الملفات ذات الاهتمام المتبادل". وأكد المندلاوي،وفقاً للبيان على أهمية توثيق أواصر التعاون المشترك بين البلدين الصديقين، وتوسيع عمل الشركات الاستثمارية الفرنسية لاسيما في مجالات النفط والغاز والطاقة، فضلاً عن تفعيل مذكرات التفاهم وزيادة التبادل الثقافي، والعمل المشترك لتحقيق مصالح الشعبين". من جانبه، نقل السفير رغبة الحكومة الفرنسية في دعم استقرار العراق، وحرصها على تأسيس علاقة قوية مع مجلس النواب والحكومة العراقية، وتعزيز التعاون معها في جميع المجالات لتحقيق المصالح المشتركة".

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