شاهد لحظة إعلان ترامب الترشح للرئاسة الأمريكية 2024

2022/11/16 | 09:36 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، ترشحه للانتخابات الرئاسية 2024، في كلمة له في منتجع مارالاغو، حيث قال: " من أجل جعل أمريكا عظيمة ومجيدة مرة أخرى، أعلن الليلة عن ترشحي لمنصب رئيس الولايات المتحدة.".

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