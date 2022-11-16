في مزاد مفتوح.. بيع حذاء ستيف جوبز بثمن تجاوز التوقعات

2022/11/16 | 09:36 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت دار مزادات جوليان الأميركية عن بيع حذاء صندل مهترئ كان يرتديه مؤسس شركة أبل ورئيسها، الراحل ستيف جوبز، في السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي.

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