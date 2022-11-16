البنك المركزي العراقي يحتفل بمرور 75 عاماً على تأسيسه

2022/11/16 | 10:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

احتفل البنك المركزي العراقي، اليوم الاربعاء، بمرور خمسة وسبعين عاما على تأسيسه.

وقال مصطفى غالب مخيف محافظ البنك المركزي في بيان تلقته )بغداد اليوم): "تحلُّ علينا هذا اليوم الذكرى الخامسة والسبعون لتأسيس البنك المركزي العراقي، حين ولد المصرف الوطني العراقي في مثل هذه الأيام من عام 1947، لتبدأ مسيرة مظفّرة للسلطة النقدية في بلدنا الحبيب".

واضاف، ان "هذه الولادة التي قطفَ ويقطف شعبنا ثمارها بعمل مشرّف كان مثالًا لمؤسسة منتمية لبلدها، تلعب أدوارًا في التقدّم والتنمية وأحد محركات العمل المؤسسي الراقي".

واكد البيان: "لسنا وحدنا من نفخر بالبنك المركزي العراقي، ولكنّ شعبنا ومؤسساتنا وقطاعنا المصرفي يفخرون بهذه الثمرة الوطنية الباذخة في عطائها وأدائها واستدامة جهوده".

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