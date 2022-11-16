لسوء الاحوال الجوية.. تربية الديوانية تعلن تأجيل الامتحانات الشهرية

2022/11/16 | 10:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ الديوانية

أعلنت مديرية تربية الديوانية، اليوم الاربعاء، تأجيل الامتحانات الشهرية بسبب سوء الاحوال الجوية.وذكرت المديرية في بيان مقتضب تلقته (بغداد اليوم)، أن "المدير العام لتربية القادسية عقيل الجبوري وجه إدارات المدارس بمراعاة سوء الاحوال الجوية لهذا اليوم وتأجيل الامتحانات الشهرية للتلاميذ والطلبة المقررة لهذا اليوم الى موعد اخر يحدد من قبلكم".

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