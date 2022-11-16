2022/11/16 | 10:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _بغداد

اصدر مصرف الرافدين، اليوم الاربعاء، توضيحاً بشأن استمرار منح قروض البناء والترميم.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "فروع المصرف في بغداد والمحافظات مستمرة في عملها بمنح قروض الترميم وتأهيل الدور السكنية والبناء البالغة 50 مليون دينار".

واوضح أن "قرض 50 مليون دينار يشمل الترميم وتأهيل او بناء الدور السكنية للموظفين والمواطنين والمتقاعدين وتكون بدفعة واحدة".

واشار الى ان "مدة تسديد القرض تصل الى 10 سنوات و بفائدة 5 بالمئة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرافدين يصدر توضيحاً بشأن استمرار منح قروض البناء والترميم) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرافدين يصدر توضيحاً بشأن استمرار منح قروض البناء والترميم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).