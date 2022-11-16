الرافدين: مستمرون في منح قروض 50 مليون للبناء والترميم 

2022/11/16 | 10:09 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

اعلن مصرف الرافدين ان فروع المصرف في بغداد والمحافظات مستمرة في عملها بمنح قروض الترميم وتأهيل الدور السكنية والبناء البالغة 50 مليون دينار . وذكر المكتب الاعلامي للمصرف في بيان أن "قرض 50 مليون دينار يشمل الترميم وتأهيل او بناء الدور السكنية للموظفين والمواطنين والمتقاعدين وتكون بدفعة واحدة ". واشار الى ان "مدة تسديد القرض تصل الى 10 سنوات و بفائدة 5 بالمئة".

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