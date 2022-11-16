عقار ألزهايمر “الواعد” يفشل في تحقيق هدفه ويبدد آمال العلماء في علاج المرض المميت

2022/11/16 | 10:16 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت شركة أدوية عملاقة أن تجربتين من المرحلة الثالثة لعقار محتمل لمرض ألزهايمر لم تحقق هدفها في إبطاء التدهور السريري لدى المشاركين في المراحل المبكرة من المرض.وكان الخبراء يأملون في الحصول على نتائج إيجابية من تجارب Roche’s Graduate 1 وRoche’s Graduate 2 السريرية، لكن الآمال في علاج مرض ألزهايمر تلقت ضربة أخرى بفعل فشل العقار […]

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