2022/11/16 | 10:21 - المصدر: المسلة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- 16 نوفمبر، 2022 بغداد/المسلة: أعلنت هيئة الأنواء الجوية، الأربعاء، 16 تشرين الثاني، 2022، عن حالة...
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الانواء الجوية: امطار رعدية وأنخفاض في درجات الحرارة) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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