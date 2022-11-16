الانواء الجوية: امطار رعدية وأنخفاض في درجات الحرارة

2022/11/16 | 10:21 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 16 نوفمبر، 2022 بغداد/المسلة: أعلنت هيئة الأنواء الجوية، الأربعاء، 16 تشرين الثاني، 2022، عن حالة...

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