2022/11/16 | 10:21 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن مصرف الرافدين، اليوم الأربعاء، استمراره منح قروض الترميم وتأهيل الدور السكنية والبناء البالغة 50 مليون دينار.

وأوضح المكتب الإعلامي للمصرف في بيان أن “قرض 50 مليون دينار يشمل الترميم وتأهيل أو بناء الدور السكنية للموظفين والمواطنين والمتقاعدين وتكون بدفعة واحدة”.

وأشار إلى أن “مدة تسديد القرض تصل إلى 10 سنوات وبفائدة 5 بالمئة”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرافدين يصدر بياناً بشأن قروض الـ50 مليوناً) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرافدين يصدر بياناً بشأن قروض الـ50 مليوناً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).