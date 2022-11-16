2022/11/16 | 10:35 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرر رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، استئناف ارسال مبلغ الـ 200 مليار دينار لإقليم كوردستان، في حين لفتت عضو اللجنة المالية النيابية، نرمين معروف، إلى أن هناك أملاً كبيراً في “التوصل إلى اتفاق شامل وطويل الأمد بين أربيل وبغداد”.… Readmore

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السوداني يقرر ارسال مبلغ 200 مليار دينار لإقليم كردستان اعتباراً من بداية العام المقبل) نشر أولاً على موقع (ساحات التحرير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السوداني يقرر ارسال مبلغ 200 مليار دينار لإقليم كردستان اعتباراً من بداية العام المقبل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ساحات التحرير).