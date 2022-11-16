مجلس الوزراء يقرر سحب قانون التجنيد الالزامي كونه لا يتطابق من وجهة نظر الحكومة الجديدة

2022/11/16 | 10:35 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرر مجلس الوزراء التوصية إلى مجلس النواب بسحب عدد من مشاريع القوانين من مجلس النوب، من بينها مشاريع قوانين معالجات التجاوزات السكنية، خدمة العلم، الخدمة المدنية الاتحادي.مجلس الوزراء، بحث خلال جلسته الاعتيادية التي ترأسها رأس رئيس مجلس الوزراء محمد … Readmore

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