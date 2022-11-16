محاكمة بريطاني في فرنسا

2022/11/16 | 10:37 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الشرطة الفرنسية ومدعون عامون، يوم الثلاثاء، أن رجلاً بريطانياً سيحاكم في فرنسا الشهر المقبل بتهمة الاعتداء الجنسي على مضيفة طيران أثناء رحلة كانت متجهة من إنكلترا إلى إسبانيا واضطُرت إلى الهبوط اضطرارياً.

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