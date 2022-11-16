السجن 15 سنة لارهابي اطلق صواريخ على منطقة المنصور

2022/11/16 | 10:38 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أصدرت محكمة جنايات الكرخ، اليوم الاربعاء ،حكما بالسجن لمدة خمس عشرة سنة، بحق مجرم ارهابي عن جريمة اطلاق صواريخ على منطقة المنصور.وأوضح المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى في بيان تلقاه /المركز […]

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