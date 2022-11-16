2022/11/16 | 10:38 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الديوانية تعطل الدوام الظهري في مدارس المحافظة بسبب الأمطار

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تعطيل الدوام الرسمي في الديوانية بسبب الأمطار المركز الخبري الوطني.

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