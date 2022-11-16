دراسة: مليار شاب معرضون لخطر الإصابة بفقدان السمع.. كيف يمكن منع ذلك؟

2022/11/16 | 10:42 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قد يبدو الاستماع إلى الموسيقى الصاخبة عبر سماعات الأذن أو في الحفلات موسيقية أمرًا ممتعًا، لكن مثل هذا المستوى من الصوت يمثل مشكلة، وفقًا لدراسة جديدة تقول إن ممارسات الاستماع غير الآمنة تعرض أكثر من مليار شخص لخطر الإصابة بفقدان السمع.

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