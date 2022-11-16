2022/11/16 | 11:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

رد الرئيس الأمريكي جو بايدن على إعلان دونالد ترامب ترشحه مرة أخرى للانتخابات الرئاسية، بالقول إن الرئيس الجمهوري السابق "خذل" بلاده خلال توليه منصب الرئاسة.

وقال بايدن في تغريدة من بالي حيث كان يحضر اليوم الأخير لقمة مجموعة العشرين: "دونالد ترامب خذل أمريكا".

وأرفق تغريدته بفيديو يقول إن ترامب خلال رئاسته تربع على "اقتصاد مزور لصالح الاثرياء" و"هاجم النظام الصحي" و"دلل المتطرفين" و"هاجم حقوق المرأة" و"حرّض العصابات العنيفة" من أجل محاولة قلب فوز بايدن عام 2020 الى خسارة.

وفي وقت لاحق، أثناء المشاركة في احتفال لغرس أشجار المنغروف مع قادة آخرين من مجموعة العشرين، سأل الصحافيون بايدن والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن رد فعلهما حيال إعلان ترامب.

ونظر الرئيسان الى بعضهما البعض للحظات قبل أن يجيب بايدن "في الحقيقة لا"، بينما بقي ماكرون صامتا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد اعلان ترشحه للانتخابات.. بايدن يغرد لترامب: خذل أميركا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد اعلان ترشحه للانتخابات.. بايدن يغرد لترامب: خذل أميركا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).