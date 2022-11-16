118 الف متقدم يتنافسون على 1000 درجة وظيفية في بغداد 

2022/11/16 | 11:15 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

أعلنت محافظة بغداد، الأربعاء، عن وصول عدد المتقدمين للمنافسة على 1000 درجـة وظيفية للتعيين لديها بصفة عقد ضمن قانون الأمن الغذائي، إلى 118 ألفاً، مؤكدة أن قبولهم سيكون بحسب نقاط المفاضلة التي حددتها وزارة المالية. وقال المحافظ محمد جابر العطا في بيان إن "الدرجات الوظيفية الـ 1000 للتعيين لديها، بـين اختصاصات هندسية وفنية وإداريـة، سيكون اختيار المتقدمين لها بحسب درجـات المفاضلة التي حددتها وزارة المالية". وأضاف العطا، أن "المحافظة وبهدف الحفاظ على شفافية التقديم والقبول، طلبت من هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية مراقبة العملية برمتها، إلى جانب تنزيل الرابط الإلكتروني الخاص بالتقديم على الموقع الرسمي للأمانة العامة لمجلس الوزراء منعاً لأي فساد أو محسوبية.



وأوضح العطا أن لجاناً خاصة تشرف على عملية تدقيق الملفات والأسماء والبيانات الخاصة بالمتقدمين، لاسيما اأن الكثير منهم تقدموا على وظائف خارج اختصاصاتهم، ما دعا المحافظة إلى بذل مزيد من الجهد لسلامة عملية القبول".وأكد محافظة بغداد، انه " لم يتم حتى الآن الإعلان عن أسماء المقبولين، وسيتم ذلك حال الانتهاء من جميع الإجراءات".

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