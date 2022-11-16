ميناء الفاو الاستراتيجي ونورد ستريم ٢

2022/11/16 | 11:19 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 16 نوفمبر، 2022 بغداد/المسلة: عمر الناصر لنتفق اولاً على مبدأ اهمية انشاء ميناء الفاو الكبير...

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