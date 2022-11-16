2022/11/16 | 11:20 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: D3pwHk6QjXc

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. قصف ايراني على اربيل .. ادانة دولية وصمت محلي - عشرين - حلقة ٥٧) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. قصف ايراني على اربيل .. ادانة دولية وصمت محلي - عشرين - حلقة ٥٧) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).