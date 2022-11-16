2022/11/16 | 11:20 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: hUgGFhb8BkY

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. قوى سياسية ترجّح إجراء إنتخابات مبكرة فهل تنجح؟) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. قوى سياسية ترجّح إجراء إنتخابات مبكرة فهل تنجح؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).