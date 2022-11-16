وزير الداخلية يصدر توجيهات تتعلق بعمل النجدة - عاجل

2022/11/16 | 11:27 - المصدر: السومرية نيوز

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وزير الداخلية يزور مديرية النجدة ويؤكد ضرورة الاستجابة للنداءات وتقديم الخدمات للمواطنين==================يواصل وزير الداخلية السيد عبد الأمير الشمري جولاته الميدانية للاطلاع على عمل مفاصل وتشكيلات وزارة الداخلية حيث زار سيادته اليوم الأربعاء مديرية شرطة نجدة بغداد.وقد عقد الشمري فور وصوله اجتماعاً ضم مدير النجدة ومدراء الأقسام مؤكداً أن الأمن يتحقق من خلال فعاليات ودور النجدة، والاهتمام بالاستجابة السريعة والفورية لنداء المواطنين.

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