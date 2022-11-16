2022/11/16 | 11:27 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

السومرية نيوز – أمنأعلنت مديرية شؤون الإقامة، اليوم الاربعاء، القاء القبض على عدد من المخالفين لشروط الإقامة في بغداد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على 75 أجنبياً مخالفاً لشروط الاقامة في بغداد) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على 75 أجنبياً مخالفاً لشروط الاقامة في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).