2022/11/16 | 11:28 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حضت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا

بيربوك، إيران، على السماح لمفتشي

وكالة الطاقة الذرية بالعودة إلى

مواقعها النووية.

وقالت الوزيرة الألمانية، في تصريحات

صحفية: يجب ألا نسمح مطلقا لإيران

بتطوير أسلح

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ألمانيا: يجب ألا نسمح لإيران بتطوير أسلحة نووية) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ألمانيا: يجب ألا نسمح لإيران بتطوير أسلحة نووية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).