الموارد المائية تطالب بتشكيل وفد رفيع يحاور إيران وتركيا بشأن أزمة المياه

2022/11/16 | 11:28 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالبت وزارة الموارد المائية بتشكيل

وفد مشترك يتولى إجراء مفاوضات جديدة مع

إيران وتركيا بشأن ملف المياه، يأتي ذلك

في وقت شددت وزارة الزراعة على أن

الموجات المطرية كفيلة بزيادة المساحات

المزروعة، وتحدثت

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