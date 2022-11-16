بلقيس ورحمة رياض تردان على الانتقادات حول الغناء باللغة الانكليزية

2022/11/16 | 11:32 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت المطربة بلقيس عن موقفها من الانتقادات التي تلقتها عقب المشاركة في أغنية “Light The Sky” احتفالا ببطولة كأس العالم 2022، بسبب الغناء باللغة الإنجليزية.وأوضحت بلقيس في تصريحات لبرنامج “ET بالعربي” أنها تتفهم انتقادات الجمهور، ورغبتهم في الاستماع لها … Readmore

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