اجتماع طارئ لزعماء العالم المجتمعين لحضور قمة مجموعة العشرين بشأن انفجار بولندا برئاسة بايدن

2022/11/16 | 11:32 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقد زعماء العالم الذين كانوا مجتمعين لحضور قمة مجموعة العشرين في بالي بإندونيسيا، اجتماعاً طارئاً، اليوم الأربعاء، بعد مقتل شخصين في بولندا في انفجارات قالت السلطات الأوكرانية والبولندية إن صواريخ روسية تسببت فيها.وقال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي جو … Readmore

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