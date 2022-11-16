استعدادا لترحيله.. السلطات البلجيكية تودع الإمام المغربي إيكويسن في مركز مغلق

2022/11/16 | 11:37 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزيرة الدولة البلجيكية للجوء والهجرة الأربعاء، وضع الإمام المغربي حسن إيكويسن في مركز مغلق بهدف ترحيله من الأراضي البلجيكية.

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