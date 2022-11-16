شاهد رد بايدن إن الصاروخ الذي سقط في بولندا أطلق من روسيا.. ومراسل CNN يفسر ما قد يعنيه

2022/11/16 | 11:38 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يقول الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن الصاروخ الذي تسبب في انفجار في بولندا لم يطلق من روسيا.وردًا على سؤال أحد الصحفيين ما إن كان من المبكر جدًا القول ما إذا كان هذا الصاروخ قد أطلق من روسيا، قال الرئيس بايدن: "هناك معلومات أولية تعارض ذلك.لا أريد أن أقول شيئًا حتى نحقق بالكامل.ولكن من غير المحتمل، نظرًا إلى المسار، أنه تم إطلاقه من روسيا".

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