الأمن الوطني يلقي القبض على (10) متاجرين بالمخدرات

2022/11/16 | 11:51 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

في إطار عملياته المستمرة لملاحقة واعتقال تجار المخدرات، تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني واستناداً لمعلومات استخبارية دقيقة، من إلقاء القبض على (١٠) متهمين يتاجرون بالمواد المخدرة صادرة بحقهم مذكرات قبض قضائية في محافظات (صلاح الدين وواسط وبابل والبصرة وكركوك وغرب نينوى)، أحدهم بحوزته (٤٠) ألف حبة مخدرة يروم توزيعها في غرب نينوى ، فيما تم ضبط (١٣) كغم من المخدرات خلال هذه العمليات.وقد جرى تدوين أقوال المتهمين وإحالتهم مع المضبوطات إلى الجهات القضائية المختصة لينالوا جزاءهم العادل.

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