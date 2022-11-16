2022/11/16 | 11:58 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية التابعة لوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، القبض على عصابة للاتجار بالبشر في محافظة ميسان. وذكر بيان للوكالة تلقاه / المركز الخبري الوطني/، أن “وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص في ميسان..



كمين محكم يطيح بعصابة للاتجار بالبشر المركز الخبري الوطني.

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