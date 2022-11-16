الأمن الوطني يلقي القبض على 10 متاجرين بالمخدرات

2022/11/16 | 11:58 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني اعلن جهاز الامن الوطني ، اليوم الأربعاء، القبض على 10 متاجرين بالمخدرات ،مشيرا الى ان أحدهم بحوزته 40 ألف حبة.وذكر بيان للجهاز تلقاه / المركز الخبري الوطني/، انه “في إطار عملياته […]

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