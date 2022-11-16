القبض على الهارب الأخير من أحد مراكز شرطة بابل

2022/11/16 | 12:06 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – أمنأعلنت قيادة شرطة بابل، اليوم الاربعاء، إعتقال الهارب الأخير من أحد مراكز شرطة بابل.

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