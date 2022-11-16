المطاردة مستمرة.. قتل إرهابيين أثنين بعملية نوعية في كركوك

2022/11/16 | 12:06 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني، اليوم الأربعاء، بقتل إرهابيين اثنين بعملية نوعية في محافظة كركوك.

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