مع تكرار القصف الايراني مطالبات باللجوء إلى المحاكم الدولية

2022/11/16 | 12:06 - المصدر: السومرية نيوز

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مع تكرار مشهد الاستهدافات الصاروخية لمناطق شمال العراق، تطالب جهات عدّة بضرورة اللجوء للمحاكم الدولية والقنوات الدبلوماسية لوضع حدّ لهذه الانتهاكات.

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